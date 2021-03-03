Son dakika haberi! İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

İZMİR'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangınde binayı saran alevler gecenin karanlığında gökyüzünü aydınlattı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1264 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin üst katında çıktı. Erkek giyim üzerine üretimin yapıldığı binada çalışan personel olmadığı sırada 4'üncü katta alevleri fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine gelen polis güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye ekipleri ise dört bir yandan yangına müdahale etti. Gökyüzünü aydınlatan alevler alt katları da etkilerden, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfediyor. Bu arada binanın çevresindeki araçlardan yangından zarar gördü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.