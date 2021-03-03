Son dakika haberi! İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

03.03.2021 02:53

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangınde binayı saran alevler gecenin karanlığında gökyüzünü aydınlattı.

İZMİR'in Konak ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangınde binayı saran alevler gecenin karanlığında gökyüzünü aydınlattı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Etiler Mahallesi 1264 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin üst katında çıktı. Erkek giyim üzerine üretimin yapıldığı binada çalışan personel olmadığı sırada 4'üncü katta alevleri fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine gelen polis güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye ekipleri ise dört bir yandan yangına müdahale etti. Gökyüzünü aydınlatan alevler alt katları da etkilerden, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfediyor. Bu arada binanın çevresindeki araçlardan yangından zarar gördü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Etiler, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi
00:58 CHP Parti Meclisi'nde oylama sona erdi! Bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmaları kesinleşti
00:31 İspanya'da Genel Seçimlerde Hükümet Kurulamadı
00:28 İspanya'da erken genel seçimlerde hükümet kurulamadı
23:33 Seydikemer'deki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor
23:31 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
23:28 Galatasaray, Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
23:24 Taraftar bu günü unutamayacak! Galatasaray, Icardi'yi de bitirdi
22:59 Galatasaray, Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı
22:55 50 yıllık Galatasaraylı gibi! Taraftarla ilk kez buluşan Zaha bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 04:35:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement