Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın

İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana gledi.

İzmir'de Tekstil Atölyesinde Yangın, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana gledi. Yangını, itfaiye ekiplerine cep telefonundan takip ettiği güvenlik kamerası görüntülerinden fark eden firma sahibi haber verdi.

Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinde bugün saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Firma sahibi Ekrem Kaya yangını cep telefonundan takip ettiği güvenlik kamerası görüntülerinden fark edip, itfaiyey haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Firma sahibi Kaya da itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif yaralandı. Kaya'ya bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. 

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

Buca, İtfaiye, İzmir, Güncel
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