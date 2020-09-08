İzmir'de tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

İzmir'de tekstil fabrikasında yangın İzmir'in Menemen ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.45 sıralarında Ulukent Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığı belirtilirken, fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

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