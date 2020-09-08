İzmir'de, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'de, tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir tekstil baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 17.30 sıralarında, Ulukent Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil baskı fabrikasında, iddiaya göre baskı makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye personeli, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Fabrika personeli de, itfaiye ekiplerine destek verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çok sayıda kumaş bobini küle dönerken, işyeri kullanılmaz hale geldi. Fabrikada meydana gelen toplam maddi hasarın, soğutma çalışmalarının sonlanmasının ardından yapılacak hasar tespit çalışmasıyla belli olacağı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.