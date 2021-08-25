İzmir'de tekstil ihracatı arttı - Son Dakika

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, pandeminin ilk aylarından itibaren, İzmir'in ihracat payının özellikle tekstil sektöründe arttığını belirterek, sürdürülebilir ihracat için AB Yeşil Mutabakat'a uyum sürecinin hızla tamamlanması gerektiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası ağustos ayı olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında online olarak gerçekleştirildi. Meclisin açılışında yaptığı konuşmada, koronavirüse yönelik aşılamada mavi iller arasında yer alan İzmir'de iyi bir performans gösterildiğini ifade eden Özpoyraz, aşılamanın önemine dikkat çekti. İklim değişikliğinin etkilerinin hayatın içine girdiğini anlatan Özpoyraz, asırlık orman alanlarının yanmasıyla kahrolduklarını belirterek, oda olarak yaraların sarılmasına destek verdiklerini kaydetti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında oda olarak birçok defa iklim değişikliği ve yeşil ekonomi kavramlarının altını çizdiklerini belirterek, AB Yeşil Mutabakat şartlarına iş dünyası olarak en kısa zamanda uyum sağlamanın önemine değindi. Özgener, şöyle konuştu: "Ülkemizin en güzel kıyılarının, ormanlarının, turizm cennetlerinin alevlerle kaplanması, söndürme ve yardım faaliyetleri sırasında insanların hayatlarını kaybetmesi, yaralanması, ekosistemde yer alan diğer canlıların can vermesi, bölge halkının evlerini yitirmesi hepimizi derinden sarstı.Önümüzdeki dönemde, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi kavramlarıyla dünyamızı bu kısırdöngüden kurtarmak için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor." Aşılanma çalışmaları ile pandemide yeni ve beyaz bir sayfa açıldığını da anlatan Özgener, krizlerin nasıl yönetileceği hem ülkelerin hem de şirketlerin performans belirleyicisi olacağını dile getirdi. Özgener, "Türkiye ekonomisi açısından ihracat rakamlarında aylık olarak rekorlar kaydedilmesi pandemi sonrası süreçte dikkatli takip edilmesi gereken önemli bir gösterge. 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştı. 2021 Temmuz'da aylık 16,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu değer, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat değeri. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum." dedi. Sürdürülebilir ihracat için gündemdeki en önemli konunun AB Yeşil Mutabakatı olduğunu belirten Özgener, AB Yeşil Mutabakat'a uyum sürecinin hızla tamamlanması halinde ihracatta yakalanan ivmenin daha yukarı taşınabileceğini anlattı. Merkez Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya göre, son bir yıl içinde Türkiye'nin pazar payını artırdığı ürün gruplarının örme veya pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ile sebzeler, meyveler olduğunu kaydeden Mahmut Özgener, "Pandeminin ilk aylarında itibaren, İzmir'in ihracat payının özellikle tekstil sektöründe arttığını belirtiyorduk. Artırılan bu ihracat paylarının korunması, İzmir'in rekabetçiliğine hem istihdam, hem de ekonomik büyüklük olarak önemli bir katkı sağlayacaktır. Türkiye ekonomisinin iç dinamikleri açısından dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi, enflasyon artık herkesin ana gündem maddesi olmaya başladı. Önümüzdeki kısa dönemde, cari işlemler ve finansmanında lehimize olumlu gelişmeler olma ihtimali yüksek. İhracatımız rekor kırmasına rağmen, ithalatımız da yüksek olduğu için dış ticaret açığımız iyileşmiyor; fakat turizm gelirlerinin toparlanması, yıllık cari açığımızı düşürecek" diye konuştu.İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 3-12 Eylül tarihleri arasında 90'ıncı kez kapılarını açacağını da belirterek, 'Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz' temasıyla düzenlenecek fuarda iki projeyi de katılımcılarla buluşturacaklarını anlattı. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi için fuarda bir stand kurduklarını belirten Özgener, Gezici Dijital Karavanı'nın fuar süresi boyunca dijitalleşmeye ilgi duyan tüm fuar katılımcılarının ziyaretine açık olacağını anlattı.İZMİR KÜLTÜR ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKToplantının konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Onur Eryüce, 9-11 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez İzmir'de yapılacak kültür zirvesiyle ilgili bilgi verdi. Her iki yılda bir gerçekleşen zirvede geçen yılın ev sahibinin Roma olduğunu hatırlatan Eryüce, "Biz bir liman kentiyiz, bizde İzmirlilerin kültüründe ticaret nedir, nerededir, İzmirli tüccarın değer yargıları, ilkeleri nedir? Hem tarihimiz hem coğrafyamız bizi esasında bir ticaret kenti olarak şekillendirmiş. Tüccarlarımızın tarihimizde çok değerli mirasları var. Doğu'yu Batı'ya, ipek yolunu Güney Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya bağlamış bir kentin mirasını tüccarlarımız üstlenmiş durumdalar. Fakat İzmirlinin ticaret dendiği zaman İzmirlilerle ilgili akla ne gelir, bunlar da yine bu zirve içerisinde tartışacağımız konular olacak. Yani bir anlamda bizim doğrularımız nedir, yanlışlarımız nedir, 2021 yılına geldiğimiz zaman kültürel mirasımızı ne yöne doğru şekillendireceğiz, mirasımızdan bize kalan neleri vurgulayacağız, altını çizeceği ve daha refah dolu bir kenti yaratmak için hep beraber ne yöne doğru çalışacağız, bunları değerlendireceğiz. Zirvenin bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarında sürdürülebilir kalkınma, dirençli bir kent olma konuları dominant olmuş. İzmir'de de aynı şekilde devam edecek" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından bu yılın Yaratıcı Ekonomi Yılı ilan edildiğini anlatan Eryüce, oturumlarda kentler arasındaki kültürel diplomasiye yer verileceğini sözlerine ekledi. Toplantı meclis üyelerinin gündem dışı söz almalarının ardından sona erdi.