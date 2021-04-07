İzmir'de telef olmuş halde bulunan 9 flamingoda kuş gribine rastlanmadı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş halde bulunan 9 allı turnada (flamingo) kuş gribine rastlanmadığı bildirildi.

Kuşların ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan incelemeler sürüyor.

Laboratuvardaki viral incelemede flamingolarda kuş gribine (avian influenza) rastlanmadı. Kuşların zehirlenme sonucu ölüp ölmediğinin belirlenmesine ilişkin yapılan toksikolojik testlerinin ise henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Korum ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 27 Mart'ta Bayraklı sahilinde ölü flamingoların bulunduğu bildirilmişti. Alanda araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürmüştü.

Burada soğuk hava deposunda tutulan kuşlardan alınan numuneler, ölüm nedenin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti.