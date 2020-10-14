İzmir'de telefonla 392 bin liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

İzmir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin FETÖ bahanesiyle bir emekli işçinin 392 bin lirasını dolandırdığı iddia edildi.

Bornova'da yaşayan emekli işçi M.P, polise başvurarak kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişinin 6 aydır takip edildiğini, FETÖ soruşturmasında ve ByLock operasyonunda suçlamalarda bulanacaklarını ve hesaplarına el konulacağını, bunu engellemek için de gönderdikleri hesaba para aktarması gerektiğini söylediğini belirtti.

İlk başta arayan kişiye inanmadığını aktaran M.P, ev telefonunu arayan ve kendisini başsavcı olarak tanıtan kişinin de başkomiser ile bağlantılı olduğunu ve operasyon yapılacağını, operasyonun gizli kalması ve kimseye söylememesi gerektiğini belirtmesi üzerine 392 bin lirayı T.A adına kayıtlı hesaba gönderdiğini beyan etti.

Daha sonra durumdan şüphelendiğini bildiren M.P, polise giderek durumu bildirdiğini aktardı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.