İzmir'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 26 Şubat 2020'de ilçede ikamet eden bir vatandaşın telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin 65 bin lirasını dolandırdığı şikayeti üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettikleri 2 zanlıyı Torbalı'da bir otelde yakaladı.

Şüpheliler A.S. (46) ve A.S. (50) sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin Urla ilçesinde de bir kişiyi aynı yöntemle 179 bin lira dolandırdıkları belirlendi.