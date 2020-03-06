İzmir'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

11 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 26 Şubat 2020'de ilçede ikamet eden bir vatandaşın telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin 65 bin lirasını dolandırdığı şikayeti üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettikleri 2 zanlıyı Torbalı'da bir otelde yakaladı.

Şüpheliler A.S. (46) ve A.S. (50) sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin Urla ilçesinde de bir kişiyi aynı yöntemle 179 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Lise öğrencileri, konuşmakta zorluk çeken yatalak hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan iletişim sistemi tasarladı Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların ilk test sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:33:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]