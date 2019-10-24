Son Dakika Haberleri: İzmir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

İzmir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

İzmir'de telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tutuklandı.

İzmir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

İzmir'de telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Manavkuyu Mahallesinde yaşayan bir kişinin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Bölgedeki 96 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Kadir Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla kaldığı bir otelde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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