İzmir'de televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın bir evde hasara neden oldu - Son Dakika

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İzmir'de televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın bir evde hasara neden oldu
6 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Zafer Mahallesi Osman Günay Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Neşvet Tetik'in (60) dairesindeki tüplü televizyon patladı.
Daireden çıkan gürültü ve alevler üzerine çevre sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.
Yalnız yaşayan Neşvet Tetik, olaydan yara almadan kurtulurken binada yaşayanlar da tahliye edildi.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında daire kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, Neşvet Tetik'in ifadesi ve yapılan ön inceleme sonucunda yangının eski model tüplü televizyonun patlaması sonucu çıktığını belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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