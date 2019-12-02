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İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

6 saat önce

İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyorİzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek için kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları denetlemeye devam ediyor.

İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek için kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları denetlemeye devam ediyor.

Belediye kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetliyor. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287'yi buldu. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 533 bin liralık idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Denetim ekipleri, yurttaşlardan ve apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırmalarını istiyor. Yurttaşlar, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılıyor.

İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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