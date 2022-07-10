İzmir'de "Temiz Körfez" ve "Sıfır Koku" İçin Seferberlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfez temizliği ve koku sorununu ortadan kaldıracak projelere ilişkin yol haritasını kararlılıkla uyguluyor. Başkan Tunç Soyer'in "doğayla uyum" stratejisi doğrultusunda çalışmalarını yürüten İZSU, körfezi kirleten kaynakları tek tek tespit ederek çözüm için harekete geçti. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde revizyon çalışmaları başladı, arıtma çamurunun tesis sahasında depolanmasına son verildi. Mevcut çamur sahasının rehabilitasyonu için proje hazırlanıyor. Kent genelinde yağmur suyu kanallarının ayrıştırılması çalışmalarına hız verildi. Çiğli Arıtma Tesisi'nin dördüncü fazının yapımı için ihale hazırlıkları yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin yeniden yüzülebilir hale gelmesi ve koku sorununa neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması için kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirdi. Başkan Tunç Soyer'in "doğayla uyum" stratejisi doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım uygulanıyor. İZSU Genel Müdürlüğü bu kapsamda 3 yıldır sürdürdüğü yatırım ve projelerin yanı sıra özellikle körfezi kirleten ve kokuya neden olan unsurlara ilişkin yeni tespitleri de masaya yatırdı.

SOYER: SORUNLARI TESPİT ETTİK, KARARLILIKLA ÇÖZÜYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezin kirli olmasının üç ana nedenini belirlediklerini vurgulayarak, "Göreve gelir gelmez yağmur suyu ayrıştırma altyapısının eksikliğini gidermek için harekete geçtik. Bu nedenlerin birincisiydi ve çözümü yolunda önemli adımlar attık. İkincisinin ise tüm İzmir'in arıtmasını yapması beklenen oldukça eskimiş Büyük Kanal Projesi'ndeki tasarım hataları olduğunu tespit ettik. Son olarak, Çiğli Arıtma Tesisi'nden çıkan suyun Körfez'in en dar noktalarından birine deşarj edildiğini ve iç körfezdeki sığlaşma sorununu gördük. Bugün elimizde Körfez'in nasıl temizleneceğine dair çok net, bilimsel bir yol haritası var. Bu planı sabırla ve tam bir kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

YENİ YOL HARİTASI KAPSAMINDA ATILAN ADIMLAR:

ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ'NDE REVİZYON BAŞLADI

Başkan Soyer'in açıkladığı yol haritası kapsamında Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi revize edilecek. Ancak revizyon çalışmalarının tamamlanmasına kadar geçen sürede uygulanacak "Acil Eylem Planı" dahilinde birtakım önlemler alındı. İZSU Genel Müdürlüğü ilk etapta günlük 604 bin 800 metreküp kapasiteye sahip tesisin çamur ünitesinde iyileştirme yapıyor. Havalandırma havuzlarındaki oksijen ihtiyacının karşılanması için modüler difüzör sistemler kuruluyor. İhalesi yapılan bakım ve onarımı ihalesi kapsamında ise ileri biyolojik havuzlar ve buna bağlı ünitelerinde, kapaklar, vanalar, difüzörler, blowerlar, iletim hatları, altyapı, mikserler ve pompalar elden geçirilecek, tesis bir bakıma yenilenecek. Bu işlemlerle yıllara bağlı oluşan yıpranmalar giderilecek, arıtma suyunun kalitesinde ve tesisin verimliliğinde artış sağlanacak.

ÇAMUR SAHALARI REHABİLİTE EDİLİYOR

Koku sorununun bir nedeninin de Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki çamur sahaları olduğunu tespit eden İZSU, 1 Temmuz itibariyle depolama sahasını döküme kapattı. Projenin orijinal tasarımında olduğu gibi çıkan çamurun lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi uygulamasına geçildi. Sahada birikmiş çamurun bertarafı içinse İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile ortak bir proje yürütülüyor. Yıl sonunda uygulamaya başlayacak çalışma İzmir'in koku kaynaklarından birini tümüyle ortadan kaldıracak.

DEŞARJ NOKTASI DEĞİŞİYOR

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Körfez için atacağı önemli adımlardan biri de Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj noktasını değiştirmek olacak. Hazırlanan bilimsel raporlar doğrultusunda tesisten çıkan suların iç Körfez yerine orta Körfez'e taşınması iç Körfez'deki sığlaşmayı engelleyecek.

Tesisin arıtılmış sularının geri kazanımı ve iletim hatlarının fizibilite projesi Haziran ayında tamamlandı. İlk etapta tesisten geri kazanılacak yaklaşık 80 milyon metreküp suyun kentsel yeşil alan sulamasında, Menemen Ovası'nda tarımsal sulamada, Gediz deltası sulak alanında ise çevresel fayda amacıyla kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda uygulama projelerinin hazırlanması etabına geçildi.

4'ÜNCÜ FAZIN İHALESİNE ÇIKILIYOR

İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli Arıtma Tesisi'nin kapasitesini ve verimini artırmak için atılacak adımlar kapsamında tesisin 4'üncü faz ünitelerinin yapımını da gerçekleştirecek. Önceki yıllarda temeli atılan ancak daha sonra yapımı duran 4'üncü fazın ihalesine bu ay yeniden çıkılacak. Tesisteki yenileme çalışmaları sayesinde 4'üncü faz tamamlanana kadar arıtma kapasitesi ve verimliliği açısından bir sorun yaşanmayacak.

YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARI AYRILIYOR

Körfezdeki kirlilik ve kokunun ana kaynaklarından birinin yağmur suyu altyapısının eksikliği olduğunu tespit eden ve 3 yıldır bu alanda önemli yatırımlar yapan İZSU, bugüne kadar 196 kilometre kanalın yapımını tamamladı. Önümüzdeki iki yıl içinde 200 kilometre daha yapılacak. Böylelikle yağmur suları hiç kirlenmeden Körfez'e, kanalizasyon suları ise kendi kapalı sistemi içinde doğrudan arıtma tesislerine ulaşacak.

ANA KOLEKTÖR HATTINDA BÜYÜK TEMİZLİK

Büyük Kanal Projesine ait ana kolektör hattında yürütülen kapsamlı temizlik çalışmalarında da sona gelindi. Koku probleminin önüne geçecek çalışmalarını kesintisiz sürdüren İZSU, Konak Basmane Meydanı'ndan başlayarak Bayraklı Manas Bulvarı'na ulaşan 10 bin metre uzunluğunda 2200 milimetre çapındaki kolektör hattının temizlik çalışmalarını tamamladı. Bölgedeki olası taşkınlardaki yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçildi.

DERELERDE TEMİZLİK HAREKATI SÜRÜYOR

Kent merkezinden körfeze dökülen derelerde yıl boyu yağışlarla biriken ve koku oluşumuna neden olan çamurların temizlenmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak sürüyor. Çalışmalar kapsamında denize kirlilik ulaşmasını engellemek amacıyla Manda Çayı'ndan 60 bin tona yakın atık malzeme çıkarıldı. Peynircioğlu Deresi'nden yaklaşık 2 bin ton ve Ahırkuyu Deresi'nden ise 3 bin 450 ton malzeme çıkartılarak hem körfez temizliği hem de konut ve iş merkezlerinin olduğu bölgelerde koku oluşumunun önüne geçildi.

DERE AĞIZLARINDA DİP TARAMASI YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yüzülebilir Körfez" hedefiyle dere ağızlarının körfezle buluştuğu noktalarda sürdürülen dip tarama çalışmaları Bostanlı Deresi'nde de start verdi. Körfezin temizlenmesi ve korunması amacıyla yürütülen çalışmalar şiddetli yağışlarda suyun hidrolik akışını sağlayarak sel ve taşkınların da önüne geçiyor.

Körfez'in akıntı rejimini etkileyerek iç körfezin su kalitesindeki olumsuz fiziksel değişimleri engellemek ve sığlaşma kaynaklı koku şikayetlerini gidermek amacıyla Manda, Peynircioğlu, Bornova ve Bostanlı derelerinin ağızlarında yürütülecek dip tarama çalışmalarında ikinci etaba geçildi. İZSU ekipleri 24 Haziran itibariyle Bostanlı Deresi'nde de dip tarama faaliyetlerini başlattı.

KOKU GİDERİM FİLTRELERİ YERLEŞTİRİLİYOR

Sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre hedefi doğrultusunda ilerleyen İZSU Genel Müdürlüğü, koku sorunu yaşanan bölgelerde kanalizasyon bacalarına rögar hava arıtımı ve koku giderimi filtreleri yerleştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1000 kilometrelik kanalizasyon hattında temizlik çalışmasıyla birlikte hatlardaki oksijen oranı hidrojen peroksitle artırılıyor. Böylece koku oluşumunun önüne geçiliyor.

SANAYİ TESİSLERİ DE MERCEK ALTINDA

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde solvent bazlı üretim yapan fabrikalardan kaynaklanan keskin kokuların önüne geçmek için de AOSB yönetimi ve tesislerin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Tesislerin kokuyu en aza indirecek önlemleri alıp, gerekli yatırımları yapmaları konusunda görüş birliğine varıldı.