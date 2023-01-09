İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada - Son Dakika
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İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada

09.01.2023 09:15

İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada Tokatlı saldırıya uğrayan temizlik işçisi şikayetçi oldu İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada

Tokatlı saldırıya uğrayan temizlik işçisi şikayetçi oldu

İZMİR - İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, dün Buca'da bulunan Türkiye Jokey Kulübü Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D., olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde: M.D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı yer alıyor.

Saldırgandan şikayetçi oldu

Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz ise "Mağdur, davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde" dedi.

İrfan G.'nin çalışmış olduğu temizlik firması yetkilisi Adil Demir de, "Gerçekten şok oldum. İrfan bizim 17 yıldır çalışma arkadaşımız. İrfan'a olay anında göstermiş olduğu sağduyudan dolayı teşekkür ediyorum. Şahsın yapmış olduğu yanına kar kalmayacak ve hukuk önünde hesabını ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Şirinyer, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı kamerada - Son Dakika

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