Son Dakika Haberleri: İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor
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İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor

1 saat önce

"Çiçek gibi bir İzmir" için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçede başlattığı temizlik seferberliği sürüyor.

İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor, System.String[]

"Çiçek gibi bir İzmir" için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçede başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. İzmir'in dünyanın hayranlık duyacağı bir kent olması için "önce temizlik" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Esentepe Mahallesindeki temizlik çalışmalarına katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir'e toz kondurmuyoruz" sloganı ile kentin 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi temizlik ekipleriyle birlikte vatandaşlar da katılarak büyük destek veriyor.


3 Ağustos tarihinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesine giderek temizlik seferberliğini başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sefer Karabağlar'a gelerek Esentepe Mahallesindeki temizlik çalışmalarına katıldı. Başkan Soyer, çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı.


İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını, bunun için temizliğe büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Soyer, "Şehrimizi daha temiz yapmak için ilçe belediyelerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte sokaklardayız. Amacımız çevre temizliği bilinci oluşturmak, farkındalık oluşturmak. Temizlik seferberliğine destek veren tüm İzmirliler'e gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise "Amacımız pırıl pırıl, tertemiz bir İzmir oluşturmak. Bu farkındalığı oluşturmak için düzenlenen temizlik seferberliğine Karabağlılar da destek veriyor. Bu kent hepimizin. Korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor" diye konuştu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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