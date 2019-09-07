İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor

İzmir'in dünyanın hayranlık duyacağı bir kent olması için "önce temizlik" diyen Başkan Soyer, Karabağlar Esentepe Mahallesi'ndeki temizlik çalışmalarına katıldı. Çevre temizliği bilinci oluşturmak için Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, muhtarlar ve mahalleliler ile birlikte çöp topladı; yerleri süpürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir'e toz kondurmuyoruz" sloganı ile kentin 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi temizlik ekipleriyle birlikte vatandaşlar da katılarak büyük destek veriyor.

3 Ağustos tarihinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ne giderek temizlik seferberliğini başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer Karabağlar'a gelerek Esentepe Mahallesi'ndeki temizlik çalışmalarına katıldı. Başkan Soyer, çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı. İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını, bunun için temizliğe büyük önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Şehrimizi daha temiz yapmak için ilçe belediyelerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte sokaklardayız. Amacımız çevre temizliği bilinci oluşturmak, farkındalık yaratmak. Temizlik seferberliğine destek veren tüm İzmirliler'e gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Amacımız pırıl pırıl, tertemiz bir İzmir yaratmak. Bu farkındalığı yaratmak için düzenlenen temizlik seferberliğine Karabağlılar da destek veriyor. Bu kent hepimizin. Korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor" dedi.