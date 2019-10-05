İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir'e toz kondurmuyoruz" sloganı ile kentin 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliğine,İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi temizlik ekipleriyle gönüllü vatandaşlar katılıyor. Geçtiğimiz hafta Karabağlar'ın üç mahallesinde temizlik çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile birlikte Gıda Çarşısı'ndaydı.

Zeytin ağacı da dikildi

Sabah erken saatlerde Gıda Çarşısı'nda buluşan iki başkan ellerine faraş ve süpürge alarak yerleri süpürdü, çöp topladı, Muhtarların ve vatandaşların da katıldığı temizlik çalışmalarına İzmir Büyükşehir ve Konak belediyelerinin temizlik ekipleri de destek verdi. "Çiçek gibi bir İzmir" sloganıyla başlatılan çalışmalarda temizliğin yanı sıra yeşillendirme çalışmalarına da önem veriliyor. Başkan Soyer, Gıda Çarşısı'nın orta refüjünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği dikim çalışmalarını da izledi. Refüje zeytin çalısı, süs elması ve zeytin ağacı dikildi.