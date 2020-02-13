İzmir'de tepki toplayan öğrenci taşımacılığı - Son Dakika
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İzmir'de tepki toplayan öğrenci taşımacılığı

6 saat önce

İzmir'de tepki toplayan öğrenci taşımacılığıİZMİR'de, korsan servis yaptığı belirtilen bir minibüse çocukların adeta balık istifi şekilde bindirilmesi halkın tepkisini çekti.

İzmir'de tepki toplayan öğrenci taşımacılığı

İZMİR'de, korsan servis yaptığı belirtilen bir minibüse çocukların adeta balık istifi şekilde bindirilmesi halkın tepkisini çekti. Çocukların canının hiçe sayıldığı belirtilirken, bu şekilde yolculuğu yaptıran kimse gerekli yaptırımın uygulanması istendi.

Gaziemir ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde bekleyen ve korsan olduğu belirtilen bir servis minibüsüne, bir grup ilkokul öğrencisi tabiri yerindeyse adeta balık istifiyle bindirildi. Hatta o kadar durum abartıldı ki, aracın bagaj kısmına 13 ilkokul öğrenci ve yetişkin yolcu dahi alındı. O görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, onlarca canın yitirildiği trafik kazalarından ders alınmadığını belirterek, tepki gösterdi. Korsan minibüs olarak kullanıldığı düşünülen aracın şoförünün davranışı eleştiri topladı. Polis ekipleri, araç sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

NORMAL SERVİSLER ÖNLEMLERLE YOLCU TAŞIYOR

35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, görüntünün bir dernek üyesince kaydedildiğini belirterek, Bize bu tür görüntüler üyelerimiz tarafından gönderiliyor. Bizde bu görüntüleri anı anına emniyet birimlerine paylaşıyoruz. Üyelerimizden yeni bir görüntü geldi. Görüntülerden anlaşılacağı üzere, bir minibüse çocuklar devim yerindeyse balık istifinde bindirildiği görüldü. Araç şoförünün güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptırdığını gördük dedi. Bu tür bir yolculuğun oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Mert, Minibüste taşınan öğrencileri koruyacak araçta bir tek arkalarındaki cam var. Olası bir kaza infial yaratabilir büyüklükte olur. Bizim servis araçlarımızda görevliler oluyor. Öğrencileri tek tek bindiriyorlar koltuğa ardından emniyet kemerleri tek tek bağlanıyor. Biz bu servis araçlarını çalıştırabilmek için onlarca evrak veriyoruz. Sıkı bir şekilde denetleniyoruz. Bunun böyle de olması gerekiyor. Biz bu görüntüleri hemen emniyete teslim etti. Emniyet birimleri bu kişiyi arıyor diye konuştu.

İzmir'de tepki toplayan öğrenci taşımacılığı

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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İzmir'de korsan servis, öğrencileri balık istifi taşıdı
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