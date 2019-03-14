Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonları: 10 Gözaltı

İzmir'de Terör Operasyonları: 10 Gözaltı

49 dakika önce

İzmir'de PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yapılan üç ayrı operasyonda toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Operasyonları: 10 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yapılan üç ayrı operasyonda toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez ve Aliağa ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şahıslara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine operasyon yapıldı. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl merkezi ve Foça ilçesinde DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik yapılan diğer operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Torbalı ilçesi ve Denizli ilinde MLKP terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç ayrı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bu arada, son bir hafta içerisinde FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda toplam 60 örgüt mensubu gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

PKK, İzmir, Güncel
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