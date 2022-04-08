İZMİR'DE TERÖR OPERASYONLARI 5 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE TERÖR OPERASYONLARI 5 GÖZALTI

08.04.2022 12:27

İzmir'de, PKK/YPG terör örgütü bünyesinde Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi ile FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı.

İzmir'de, PKK/ YPG terör örgütü bünyesinde Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi ile FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG bünyesinde Suriye'de silahlı terör faaliyeti gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen C.H ve C.E.A.'nın Menderes ilçesinde olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında arama kararı bulunan İ.H.T., C.K., M.Ö.'yü ise Bayraklı, Bornova ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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