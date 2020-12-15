İzmir'de terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de terör operasyonu: 1 gözaltı
15.12.2020 12:20
İzmir'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.
İzmir'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlının yakalanması için talimat verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, B.A.'yı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
(İsmail Hakkı Ergün/İHA)
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