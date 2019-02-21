İzmir'de Terör Operasyonu 10 Gözaltı
1 saat önce
İzmir'de terör operasyonu 10 gözaltıİzmir'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir süre önce Çiğli ilçesindeki bir sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.
İzmir
'de terör operasyonu 10 gözaltı
İzmir'de bölücü terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir süre önce Çiğli
ilçesindeki bir sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ile İstihbarat Şubesi ekipleri bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Kemalpaşa
, Dikili
ve Urla
'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında geçen 14 Şubat
'ta Çiğli'de bir sokakta patlatılan EYP'nin faillerinin de olduğu değerlendiriliyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel malzeme ve dijital delil ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:49 Kaynak: DHA
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