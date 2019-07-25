Son Dakika Haberleri: İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU 12 GÖZALTI
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İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU 12 GÖZALTI

1 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asarlık Mahallesi'nde HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU 12 GÖZALTI
Halkların Demokratik Partisi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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