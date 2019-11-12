Son Dakika Haberleri: İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltı
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İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltıİzmir ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKKKCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, cezaevlerinde yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltı

İzmir ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKKKCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, cezaevlerinde yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir'in Menemen ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün cezaevlerinde kalan üyelerini, dışarıdan koordine ederek yapılacak açlık grevleri gibi eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltı

İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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