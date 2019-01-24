Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

2 saat önce

İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 13 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 13 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket edip, faaliyetler yürüttükleri bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bir tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda mermi ile örgütsel döküman ve dijital materyaller bulundu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

PKK, İzmir, Güncel
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