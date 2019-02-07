Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

51 dakika önce

İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesiyle Aynı Dönem Yakalandığı Kanseri Atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret

HDP'den Çok Tartışılacak CHP Çıkışı: Tunç Soyer, Profilimize En Uygun Aday PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]