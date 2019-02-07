İzmir'de Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.



Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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