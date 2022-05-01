İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

01.05.2022 12:45
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK/PYD/ YPG ve sol terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 13 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda operasyon düzenledi. Buca, Konak, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - İZMİR

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

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İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Medya, Terör, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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