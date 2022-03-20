İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

20.03.2022 11:39
İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'de, nevruz önce yapılan uygulamada PKK/PYD adına silahlı faaliyeti yürüttüğü tespit edilen R.T. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan aranan T.K. yakalandı.

İZMİR'de, nevruz önce yapılan uygulamada PKK/PYD adına silahlı faaliyeti yürüttüğü tespit edilen R.T. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan aranan T.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde nevruz öncesi uygulama yaptı. Bu kapsamda Suriye'de PKK/PYD adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen R.T. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan T.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
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PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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