İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'de, nevruz önce yapılan uygulamada PKK/PYD adına silahlı faaliyeti yürüttüğü tespit edilen R.T. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan aranan T.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde nevruz öncesi uygulama yaptı. Bu kapsamda Suriye'de PKK/PYD adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen R.T. ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan T.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.