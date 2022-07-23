İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

23.07.2022 12:44
İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'in Buca ve Menemen ilçelerinde terör örgütlerine yardım sağladığı belirlenen 2 kişi, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

Suriye'de terör örgütü PKK kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD terör örgütü ile iltisaklı kişilere yardım adı altında finansman sağladıkları belirlenen A.E. ve N.T.'nin İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 20 Temmuz'da Menemen ve Buca ilçelerinde operasyon düzenlendiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile Suriye'de IŞİD silahlı terör örgütü içinde faaliyet göstererek, terör örgütü PKK yönetimindeki Roj, Ayn İsa ve Hol kamplarında bulunan IŞİD terör örgütü ile iltisaklı şahıslara yardım adı altında finansman sağladıkları tespit edilen A.E. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
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MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız... MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız... Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
Kaynak: ANKA

Suriye, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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