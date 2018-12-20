İzmir'de Terör Operasyonu
3 saat önce
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, örgütsel doküman ele geçirildi.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:38 Kaynak: AA
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