Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de Terör Operasyonu

4 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salimbey Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda, M.B. (25) ve F.B. (18) gözaltına alındı.


Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:45 Kaynak: AA

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