Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de Terör Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

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İzmir'in Dikili ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliye yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.E, N.D, N.A, İ.K, V.K. ve F.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ile dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Güncel
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