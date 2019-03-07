Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de Terör Operasyonu

1 saat önce

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operesyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Operasyonu, System.String[]
İZMİR'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operesyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt adına faaliyet gösteren 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

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