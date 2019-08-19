İzmir'de terör operasyonu
1 saat önce
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:36 Kaynak: AA
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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