Son Dakika Haberleri: İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
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İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirltilen 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirltilen 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirtilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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