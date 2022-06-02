İzmir'de Terör Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Terör Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı

02.06.2022 10:07

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi, 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi, 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 31 Mayıs'ta Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 7 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

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