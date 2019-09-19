Son Dakika Haberleri: İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı
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İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı

1 saat önce

İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltıİzmir'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı

İzmir'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:28 Kaynak: DHA
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