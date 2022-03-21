İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

21.03.2022 12:00
İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İZMİR'de, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklular ile sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklular ile sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD adına faaliyet yürüten Suriye uyruklular ile sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şehir merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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