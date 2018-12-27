İzmir'de Terör Örgütlerine Darbe

İzmir
'de son 3 günde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/KCK ve DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütlerini yakın takibe alan güvenlik birimleri, DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP gibi sol terör örgütleri ile FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Son 3 günde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütlerinin üyesi oldukları iddia edilen zanlılara göz açtırılmadı, 88 şüpheli gözaltına alındı.
Sokak eylemleri planı deşifre oldu
Ekiplerin 25 Aralık
'ta kent genelinde DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP sol terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Sokak eylemleri başlatmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.
FETÖ'nün TSK
'daki mahrem yapılanmasına darbe
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeşe Şubesi ekiplerinin 26 Aralık'ta düzenlediği operasyonda ise FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) içindeki yapılanmasına büyük bir darbe vuruldu.
Operasyonda ankesör telefonları kullanarak ardışık arama yapıldığı belirlenen aralarında halen görev de olan subay ve astsubayların da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinde örgüt üyesi olduklarını kabul ettikleri öğrenilen zanlılardan çoğunun itirafçı oldukları, ankesör/büfe telefonu kullanılarak örgütte "mahrem abi" olarak anılan kişilerce arandıklarını, buluşma noktalarına gittiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
Aynı gün Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.
Bu operasyonla birlikte İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen kişilerin tamamına adli işlem yapıldığı bildirildi.
PKK/KCK'ya operasyon
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin bugün düzenlediği eş zamanlı operasyonda ise özel harekat polislerinin desteği ile girilen adreslerde 15 zanlı yakalandı.
Ekiplerin tabanca ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.