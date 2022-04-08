Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı

08.04.2022 12:47

İzmir'de düzenlenen terör operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen terör operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen C.H. ve C.E.A'nın Menderes ilçesinde saklandığını belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan İ.H.T, C.K. ve M.Ö. de düzenlenen operasyonla farklı ilçelerde yakalandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı
Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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