Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Tacizci diye öldürdüler, gerçek çok başka çıktı! Can çekişirken son sözleri bakın ne olmuş

İzmir'de düzenlenen terör operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen C.H. ve C.E.A'nın Menderes ilçesinde saklandığını belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan İ.H.T, C.K. ve M.Ö. de düzenlenen operasyonla farklı ilçelerde yakalandı.