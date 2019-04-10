Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 10 Gözaltı

İzmir'de Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 10 Gözaltı

36 dakika önce

İzmir'de terör örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren neticesinde 9 Suriye ve 1 Gürcistan vatandaşı 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 10 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de terör örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren neticesinde 9 Suriye ve 1 Gürcistan vatandaşı 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez, Torbalı ve Bergama ilçelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarından 9'unun Suriye, 1'inin ise Gürcistan vatandaşı olduğu belirlendi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vicdansızlar Köpeği Uyandırıp Kulübesini Çaldı! Olay Anı Kamerada İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Eliz Sakuçoğlu ile Aşk Yaşayan Ekin Mert Daymaz, Gönlünü Güzel Oyuncuya Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:52:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]