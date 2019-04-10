İzmir'de Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 10 Gözaltı
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İzmir'de terör örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren neticesinde 9 Suriye ve 1 Gürcistan vatandaşı 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
'de terör örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren neticesinde 9 Suriye
ve 1 Gürcistan
vatandaşı 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez, Torbalı
ve Bergama
ilçelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensuplarından 9'unun Suriye, 1'inin ise Gürcistan vatandaşı olduğu belirlendi. - İZMİR
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