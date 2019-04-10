İzmir'de Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 10 Gözaltı
1 saat önce
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltıİZMİR - İzmir'de terör örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren neticesinde 9 Suriye ve 1 Gürcistan vatandaşı 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:14 Kaynak: İHA
İZMİR - İzmir'de terör örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren neticesinde 9 Suriye ve 1 Gürcistan vatandaşı 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez, Torbalı ve Bergama ilçelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. İl
Yakalanan örgüt mensuplarından 9'unun Suriye, 1'inin ise Gürcistan vatandaşı olduğu belirlendi.
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