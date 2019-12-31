İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ve Tire ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ve Tire ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Torbalı ve Tire ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1'i Lübnan ve Almanya vatandaşı, 9'u Suriye uyruklu olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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