Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

01.05.2022 14:54

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterirken yurda yasa dışı yolla girdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ayrancılar Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, örgütle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 6'sı hakkında "yasa dışı ikamet etme" suçundan idari işlem yapıldı.

Jandarmadaki ifade işlemi tamamlanan 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
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Kaynak: AA

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