İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

07.07.2022 12:20
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilere finansman sağladıkları Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda Y.S, A.D, H.A, M.T. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı
Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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