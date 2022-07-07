İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilere finansman sağladıkları Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda Y.S, A.D, H.A, M.T. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.