Henüz gözaltına alınamayan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordinesinde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

DHKP/C mensuplarını ikametlerinde barındırdığı, terör örgütüne eleman temin ettiği ve maddi destek sağladığı öne sürülen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir 'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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