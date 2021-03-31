İzmir'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
DHKP/C mensuplarını ikametlerinde barındırdığı, terör örgütüne eleman temin ettiği ve maddi destek sağladığı öne sürülen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordinesinde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Henüz gözaltına alınamayan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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