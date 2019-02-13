Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

4 saat önce

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014'te Kobani olaylarında faaliyet göstermek için terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye katıldıktan sonra yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 2 yıl kadar silahlı eylemde bulunan A.P. ile H.D'nin kente geldiğini tespit etti.

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:25 Kaynak: AA

Irak, İzmir, PKK, Güncel
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