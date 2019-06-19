İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
1 saat önce
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:13
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.
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