Son Dakika Haberleri: İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:13 
PKK, İzmir, Ekonomi
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