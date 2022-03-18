İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

18.03.2022 09:37
İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon Terör operasyonunda 1 tutuklama Terör operasyonunda 1 tutuklama

Cumhuriyet, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı - Son Dakika


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