İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı

01.05.2022 11:51

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 13 kişi, kent merkezi ve 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İzmir'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 13 kişi, kent merkezi ve 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK/PYD/ YPG lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 13 kişiye yönelik operasyon başlattı.

28 Nisan'da İzmir merkezi ve 7 ilçede düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı Son dakika haberi | İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı Aileler direnişlerini sürdürüyor Aileler direnişlerini sürdürüyor

Terör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:57:48. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 13 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement