Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 8 Gözaltı

İzmir'de Terör Örgütü Propagandasına 8 Gözaltı

46 dakika önce

İzmir'de terör örgütü propagandasına 8 gözaltıİzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, Konak'taki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:12 Kaynak: DHA

PKK, İzmir, Güncel
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